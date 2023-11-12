Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября продолижтся противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В третьем матче сразятся первые номера команд Ангелина Калинина и Аранча Рус. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток. В 2017-м украинка проиграла в 1/4 финала в Бухаресте (2:6, 4:6).

В следующем поединке сыграют вторые номера команд.

После первого игрового дня счет ничейный (1:1).