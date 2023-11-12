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ITF
12 ноября 2023, 12:00 | Обновлено 12 ноября 2023, 12:06
1686
2

Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

12 ноября 2023, 12:00 | Обновлено 12 ноября 2023, 12:06
1686
2
Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Ангелина Калинина

12 ноября продолижтся противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В третьем матче сразятся первые номера команд Ангелина Калинина и Аранча Рус. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток. В 2017-м украинка проиграла в 1/4 финала в Бухаресте (2:6, 4:6).

В следующем поединке сыграют вторые номера команд.

После первого игрового дня счет ничейный (1:1).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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chevars
Браво, Гелю, за останній розіграш у сеті. 1:0!
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chevars
Вперта боротьба. Геля грає у порівнянні із учорашньою грою краще, але й Рус мало чим поступається 
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