Антони в МЮ: одно из худших решений клуба и тен Хага

В последние годы Манчестер Юнайтед часто промахивается с трансферами. Это касается и тех сделок, в которые были вложены большие суммы. Предполагалось, что с приходом Эрика тен Хага МЮ будет вести себя на трансферном рынке умнее. Но по факту клуб так и не научился работать не в убыток себе. Один из таких примеров – трансфер Антони за 95 млн евро. Именно столько манкунианцы заплатили Аяксу за футболиста летом 2022 года.

Учитывая то, как у Антони проходит карьера в Юнайтед, в Амстердаме до сих пор довольно потирают руки. Даже в Аяксе, вероятно, не рассчитывали продать 23-летнего вингера столь выгодно. Голландцы постоянно повышали ставки в переговорах, и МЮ постоянно их принимал. Было понятно, что трансфер бразильца – просьба тренера, который был хорошо знаком с игроком, в отличие от манкунианцев. Вполне вероятно, что до прихода тен Хага на Олд Траффорд никто особо и не знал этого игрока.

В итоге, клуб выполнил просьбу тренера, заплатив за футболиста 95 млн евро. Для Аякса это рекордная продажа. До того самым дорогим исходящим трансфером для голландского клуба был Френки де Йонг, который перешел в Барселону за 86 млн евро. Для Юнайтед эта сделка стала второй самой дорогой в истории клуба. Больше МЮ платил только за Поля Погба (105 млн евро). Многие удивлялись, что манкунианцы заплатили Аяксу больше, чем в свое время дортмундской Боруссии за Джейдона Санчо (85 млн евро). Англичанин до перехода в Юнайтед разрывал Бундеслигу, а чем запомнился Антони?

В Аяксе бразилец был хорошим, но не выдающимся игроком. В первом сезоне Эредивизи он набрал 17 очков по системе гол+пас (9+8), во втором – 12 (8+4). Нельзя сказать, что Антони блистал. В чемпионате Нидерландов атакующие игроки способны набирать гораздо больше очков. Сильные стороны футболиста – возраст, скорость и техника. Но, как отмечают в Англии, у бразильца при этом низкий уровень креатива и футбольного интеллекта. Без этих факторов ни скорость, ни техника не помогут. Все должно быть взаимосвязано.

Антони дебютировал в АПЛ в домашнем матче против Арсенала, открыв счет на 35-й минуте. Юнайтед победил в топ-матче, дорогостоящий новичок отличился – все выглядело многообещающе. К тому же после своего дебюта бразилец забил еще в двух матчах подряд, включая дерби против Манчестер Сити. Но на этом все. После этого вингер не отличался результативными действиями в 14-ти матчах АПЛ подряд, в которых принимал участие. К концу сезона футболист забил и отдал ассист в поединке против Ноттингем Форест и отдал результативную передачу в матче против Вулверхэмптона.

Getty Images. Антони

После яркого дебюта на Олд Траффорд Антони быстро потух. Четыре гола и 2 ассиста в 25-ти матчах АПЛ – не тот результат, которого ждут от игрока за 95 млн евро. Вингер забивал в Лиге Европы Барселоне и Бетису, но не смог отличиться в матчах 1/4 финала против Севильи, которые МЮ провалил. В текущем сезоне дела у бразильца еще хуже. На его счету 11 матчей во всех турнирах и ни одного результативного действия. У футболиста было достаточно времени на адаптацию, так что нынешняя статистика (или ее отсутствие) – вопрос к его качеству.

Нельзя отрицать, что на игрока давит его ценник. Если бы за Антони заплатили на 50 миллионов меньше, давление, возможно, было бы другим. Но проблема в том, что бразилец не играет даже на 45 миллионов. Возможно, он слишком верит в свои индивидуальные способности (обыграть, пробить, забить), но они пока ничего не дают команде. Показательным был момент в последнем манчестерском дерби. Антони проиграл борьбу вингеру Манчестер Сити Жереми Доку, которого ударил от досады, отделавшись лишь желтой карточкой.

Доку в Сити является тем, кем Антони хочет быть в МЮ. Бельгиец тоже быстрый, резкий и техничный, смело проходит соперников и хорошо действует с мячом. Но отличие между игроками в том, что лишь один из них существенно помогает своей команде. Доку, перешедший в Манчестер Сити из Ренна минувшим летом, за 3 месяца набрал в АПЛ 7 очков по системе гол+пас (2+5). Это больше, чем Антони набрал за полтора сезона. А ведь за Доку горожане заплатили 60 млн евро – на 35 миллионов меньше, чем манкунианцы за своего вингера.

Антони не дает о себе забыть, даже когда ничем не отличается на поле. Недавно прогремел большой скандал, когда бывшая возлюбленная бразильца обвинила его в домашнем насилии. Футболиста сразу отстранили и в клубе, и в национальной команде. Впрочем, Юнайтед вернул игрока в состав, поскольку официальные обвинения ему так и не были предъявлены, хотя расследование еще не завершилось. Большой скандал в совокупности со слабыми выступлениями сделали из Антони легкую мишень не только для британских, но и для мировых СМИ. Выбраться из такой ситуации непросто, особенно если нечем ответить на поле.

Поговаривают, что Антони может покинуть МЮ зимой. Эта информация связана с желанием Джима Рэтклиффа выкупить долю акций в клубе. Британский миллиардер хочет влиять на футбольные процессы, в том числе на кадровую и трансферную политику. В Англии пишут, что Рэтклифф намерен взяться за чистку состава. Не мудрено, что Антони британские СМИ ставят одним из первых в списке на выход. Другой вопрос, будут ли на него покупатели, и за какие деньги. Бразилец испортил себе репутацию и на поле, и за его пределами. Антони еще молод, но в любом случае восстанавливать позиции будет непросто.

Текст: meta.ua/sport