Клим ПРИХОДЬКО: «Мы хотим победить Динамо»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Клим Приходько поделился ожиданиями от матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги с «Динамо», который состоится в воскресенье, 12 ноября (начало – в 13:00).

– Клим, впереди – игра против «Динамо». Какие мысли перед этой игрой?

– Это очень важный матч для обеих команд. И интересная игра для болельщиков. Мы хотим победить. Неважно, кто играет против нас: «Динамо», «Шахтер». «Кривбасс» в каждом матче играет только на три очка. Готовимся к поединку со всей ответственностью и серьезностью.

– Сейчас «Динамо» потеряло уже немало очков в этом сезоне. Как считаешь, сказывается ли это на их психологическом состоянии?

– Думаю, да. Но это их дела, мы должны думать о своей игре.

– «Кривбасс» четыре тура подряд удерживает лидерство в УПЛ. Чувствуется ли дополнительная ответственность сейчас и дополнительное внимание к команде?

– Честно, стараюсь не обращать на это внимания и спокойно готовиться к следующим матчам. Не забывайте, что сыграно только 13 туров. Впереди еще больше половины сезона, поэтому рано об этом говорить. Давайте заглянем в таблицу после 30 тура.

«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 2-е место с 27 очками, «Динамо» на 9-й позиции и имеет 16 пунктов.