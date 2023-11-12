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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 08:31 | Обновлено 12 ноября 2023, 08:41
275
1

Клим ПРИХОДЬКО: «Мы хотим победить Динамо»

Игрок «Кривбасса» – о предстоящей игре команды с «Динамо»

12 ноября 2023, 08:31 | Обновлено 12 ноября 2023, 08:41
275
1
Клим ПРИХОДЬКО: «Мы хотим победить Динамо»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Клим Приходько

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Клим Приходько поделился ожиданиями от матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги с «Динамо», который состоится в воскресенье, 12 ноября (начало – в 13:00).

– Клим, впереди – игра против «Динамо». Какие мысли перед этой игрой?
– Это очень важный матч для обеих команд. И интересная игра для болельщиков. Мы хотим победить. Неважно, кто играет против нас: «Динамо», «Шахтер». «Кривбасс» в каждом матче играет только на три очка. Готовимся к поединку со всей ответственностью и серьезностью.

– Сейчас «Динамо» потеряло уже немало очков в этом сезоне. Как считаешь, сказывается ли это на их психологическом состоянии?
– Думаю, да. Но это их дела, мы должны думать о своей игре.

– «Кривбасс» четыре тура подряд удерживает лидерство в УПЛ. Чувствуется ли дополнительная ответственность сейчас и дополнительное внимание к команде?
– Честно, стараюсь не обращать на это внимания и спокойно готовиться к следующим матчам. Не забывайте, что сыграно только 13 туров. Впереди еще больше половины сезона, поэтому рано об этом говорить. Давайте заглянем в таблицу после 30 тура.

«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 2-е место с 27 очками, «Динамо» на 9-й позиции и имеет 16 пунктов.

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Клим Приходько Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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