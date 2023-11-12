Другие новости12 ноября 2023, 01:29 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября
Важные события во всех видах спорта
12 ноября 2023, 01:29 |
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В воскресенье, 12 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Кривбасс – Динамо Киев
18:30 Челси – Манчестер Сити
19:00 Шахтер – Днепр-1
19:00 Лацио – Рома
ТЕННИС
12:00 Ангелина Калинина – Аранча Рус
13:30 Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс
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