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12 ноября 2023, 01:29 |
28
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября

Важные события во всех видах спорта

12 ноября 2023, 01:29 |
28
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 12 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Динамо Киев

Favbet 3.69 – 3.55 – 2.03

18:30 Челси – Манчестер Сити

Favbet 5.53 – 3.85 – 1.74

19:00 Шахтер – Днепр-1

Favbet 1.63 – 3.80 – 5.75

19:00 Лацио – Рома

Favbet 3.08 – 3.20 – 2.64

ТЕННИС

12:00 Ангелина Калинина – Аранча Рус

Favbet 1.58 – 2.40

13:30 Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс

Favbet 1.36 – 3.17

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Источник Sport.ua
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