ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября

В воскресенье, 12 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Динамо Киев

3.69 – 3.55 – 2.03

18:30 Челси – Манчестер Сити

5.53 – 3.85 – 1.74

19:00 Шахтер – Днепр-1

1.63 – 3.80 – 5.75

19:00 Лацио – Рома

3.08 – 3.20 – 2.64

ТЕННИС

12:00 Ангелина Калинина – Аранча Рус

1.58 – 2.40

13:30 Даяна Ястремская – Сюзан Ламенс

1.36 – 3.17