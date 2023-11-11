Хавбек Зари получил вызов в сборную Того на матчи отбора на ЧМ-2026

19-летний полузащитник «Зари» Жан-Клод Азиангбе получил вызов в национальную сборную Того на ближайшие матчи квалификации на чемпионат мира-2026.

16 ноября тоголезцы на выезде сыграют против сборной Судана, а 21 ноября их ожидает домашний поединок против Сенегала.

Жан-Клод Азиангбе имеет на своем счету 3 матча за сборную Того, в которой дебютировал 14 июня нынешнего года.

В «Зарю» хавбек перешел в начале сентября на правах аренды из молодежной команды «Аль-Насра» (ОАЭ). У луганского клуба есть опция на выкуп легионера.

В УПЛ-2023/24 Азиангбе провел 2 матча. Также 2 поединка африканец успел сыграть в Кубке Украины.