ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити
Украинец готовится к матчу с чемпионами
Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к центральному противостоянию 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» в Лондоне сыграет против действующего чемпиона и победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».
Сегодня 22-летний Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с «горожанами».
В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 9 матчей и забил два гола. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 15 очками.
ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити
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