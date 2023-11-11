Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к центральному противостоянию 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» в Лондоне сыграет против действующего чемпиона и победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Сегодня 22-летний Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с «горожанами».

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 9 матчей и забил два гола. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 15 очками.

ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити