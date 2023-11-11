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  4. ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити
Англия
11 ноября 2023, 22:36 |
638
2

ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити

Украинец готовится к матчу с чемпионами

11 ноября 2023, 22:36 |
638
2
ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к центральному противостоянию 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» в Лондоне сыграет против действующего чемпиона и победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Сегодня 22-летний Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с «горожанами».

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 9 матчей и забил два гола. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 15 очками.

ВИДЕО. Мудрик провел продуктивную тренировку накануне игры с Ман Сити

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Комментарии 2
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avk2307
А можна проте як Довбик і Циганков зі стадіону їхали після пермоги репортаж?
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+3
andre_lui
Забивай і сіті, не лише Арсеналу, бо Зіна вже кунг-фу вивчив.
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0
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