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  4. Лунин – в старте Реала на матч Ла Лиги против Валенсии. Сыграет ли Яремчук?
Испания
11 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:13
1475
1

Лунин – в старте Реала на матч Ла Лиги против Валенсии. Сыграет ли Яремчук?

Поединок состоится 11 ноября в 22:00 по Киеву

11 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 11 ноября 2023, 21:13
1475
1
Лунин – в старте Реала на матч Ла Лиги против Валенсии. Сыграет ли Яремчук?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.

Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начнет поединок на скамейке запасных.

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Андрей Лунин стартовые составы Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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Falko
Нежданчик. Я думав, Анчелотті четвертого поставить.
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