Лунин – в старте Реала на матч Ла Лиги против Валенсии. Сыграет ли Яремчук?
Поединок состоится 11 ноября в 22:00 по Киеву
11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.
Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начнет поединок на скамейке запасных.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023
🆚 @valenciacf#RealMadridValencia | @UnicajaBanco pic.twitter.com/tkjzuPbQwK
⚽ XI INICIAL 🆚@realmadrid#RealMadridValencia ⚪🦇#ADNVCF pic.twitter.com/oetIfn3VYq— Valencia CF (@valenciacf) November 11, 2023
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