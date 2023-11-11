Лунин – в старте Реала на матч Ла Лиги против Валенсии. Сыграет ли Яремчук?

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.

Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начнет поединок на скамейке запасных.