Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 18:28 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:10
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Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом
Поединок 14-го тура пройдет в Александрии 11 ноября в 17:00
11 ноября 2023, 18:28 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:10
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В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и «Верес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.
Матч будет судить Александр Соловьян, представляющий город Киев.
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом
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