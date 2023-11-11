Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом
Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 18:28 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:10
19
0

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом

Поединок 14-го тура пройдет в Александрии 11 ноября в 17:00

11 ноября 2023, 18:28 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:10
19
0
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом

В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и «Верес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

Матч будет судить Александр Соловьян, представляющий город Киев.

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом

По теме:
Как и ожидалось. Лунин – в старте Реала на матч 13-го тура против Валенсии
Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча
Будет забивать или ассистировать? Забарный – в старте Борнмута на Ньюкасл
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Верес стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Другие виды | 11 ноября 2023, 06:37 1
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Футбол | 11 ноября 2023, 12:25 21
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду

Участник еврокубков застрял в зоне переходных матчей в родной УПЛ, и вновь меняет тренера…

Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Теннис | 11.11.2023, 15:45
Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Украина – Нидерланды – 1:1. Ястремская проиграла первому номеру соперниц
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3. Гол Миколенко в дебюте игры. Видео голов
Футбол | 11.11.2023, 19:55
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3. Гол Миколенко в дебюте игры. Видео голов
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3. Гол Миколенко в дебюте игры. Видео голов
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Кроуфорд без боя потерял статус абсолютного чемпиона мира
Что случилось? Кроуфорд без боя потерял статус абсолютного чемпиона мира
10.11.2023, 09:57 2
Бокс
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
09.11.2023, 21:31 5
Хоккей
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 10
Бокс
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
10.11.2023, 13:50 1
Футбол
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
09.11.2023, 19:23
Бокс
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
09.11.2023, 20:34
Футбол
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
10.11.2023, 12:20 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем