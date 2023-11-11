В субботу, 11 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и «Верес».

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Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

Матч будет судить Александр Соловьян, представляющий город Киев.

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Александрией и Вересом