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Англия
11 ноября 2023, 18:36 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:53
3134
0

ВИДЕО. Миколенко мог оформить дубль за Эвертон, но мяч попал в штангу

После удара Виталия Эвертон вышел вперед в игре с Кристал Пэлас, забил Дукуре

11 ноября 2023, 18:36 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:53
3134
0
ВИДЕО. Миколенко мог оформить дубль за Эвертон, но мяч попал в штангу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами Кристал Пэлас и Эвертон.

На 1-й минуте встречи украинский защитник ирисок Виталий Миколенко открыл счет в поединке, забив головой.

Уже спустя 4 минуты хозяева сравняли счет, Эберечи Эзе реализовал пенальти.

На старте второго тайма гости снова вышли вперед. Миколенко пробил слета, но мяч попал в штангу.

❗️ ВИДЕО. Миколенко мог оформить дубль за Эвертон, но мяч попал в штангу

На добивании сыграл Абдулайе Дукуре, забив 2-й мяч для «Эвертона».

На 75-й минуте матча «Кристал Пэлас» – «Эвертон» счет 2:2.

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Источник Sport.ua
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