ВИДЕО. Миколенко мог оформить дубль за Эвертон, но мяч попал в штангу
После удара Виталия Эвертон вышел вперед в игре с Кристал Пэлас, забил Дукуре
11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами Кристал Пэлас и Эвертон.
На 1-й минуте встречи украинский защитник ирисок Виталий Миколенко открыл счет в поединке, забив головой.
Уже спустя 4 минуты хозяева сравняли счет, Эберечи Эзе реализовал пенальти.
На старте второго тайма гости снова вышли вперед. Миколенко пробил слета, но мяч попал в штангу.
❗️ ВИДЕО. Миколенко мог оформить дубль за Эвертон, но мяч попал в штангу
На добивании сыграл Абдулайе Дукуре, забив 2-й мяч для «Эвертона».
На 75-й минуте матча «Кристал Пэлас» – «Эвертон» счет 2:2.
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