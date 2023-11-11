11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами Кристал Пэлас и Эвертон.

На 1-й минуте встречи украинский защитник ирисок Виталий Миколенко открыл счет в поединке, забив головой.

Уже спустя 4 минуты хозяева сравняли счет, Эберечи Эзе реализовал пенальти.

На старте второго тайма гости снова вышли вперед. Миколенко пробил слета, но мяч попал в штангу.

❗️ ВИДЕО. Миколенко мог оформить дубль за Эвертон, но мяч попал в штангу

На добивании сыграл Абдулайе Дукуре, забив 2-й мяч для «Эвертона».

На 75-й минуте матча «Кристал Пэлас» – «Эвертон» счет 2:2.