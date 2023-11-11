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  4. 34-летний француз Маннарино выиграл третий титул в сезоне
ATP
11 ноября 2023, 18:30 |
134
0

34-летний француз Маннарино выиграл третий титул в сезоне

Адриан взял титул в Софии

11 ноября 2023, 18:30 |
134
0
34-летний француз Маннарино выиграл третий титул в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

Опытный французский теннисист Адриан Маннарино (№25 ATP) стал чемпионом хардового турнира ATP 250 в Софии (Болгария).

В матче за титул Маннарино в трех партиях переиграл британца Джека Дрейпера (№82 ATP).

София. Финал
Адриан Маннарино (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:6(6), 2:6, 6:3

34-летний француз выиграл третий титул в сезоне и пятый в карьере. Ранее в 2023-м он побеждал в Ньюпорте и Астане.

Для Дрейпера это был первый финал турнира ATP в карьере.

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Адриан Маннарино ATP София Джек Дрейпер
Источник Sport.ua
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