ATP11 ноября 2023, 18:30 |
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34-летний француз Маннарино выиграл третий титул в сезоне
Адриан взял титул в Софии
11 ноября 2023, 18:30 |
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Опытный французский теннисист Адриан Маннарино (№25 ATP) стал чемпионом хардового турнира ATP 250 в Софии (Болгария).
В матче за титул Маннарино в трех партиях переиграл британца Джека Дрейпера (№82 ATP).
София. Финал
Адриан Маннарино (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:6(6), 2:6, 6:3
34-летний француз выиграл третий титул в сезоне и пятый в карьере. Ранее в 2023-м он побеждал в Ньюпорте и Астане.
Для Дрейпера это был первый финал турнира ATP в карьере.
🎇🎉 @AdrianMannarino 🎇🎉@sofiaopentennis | #SofiaOpen pic.twitter.com/qFo1x6NjqC— ATP Tour (@atptour) November 11, 2023
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