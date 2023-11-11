Очередной феерический матч украинцев. Известны оценки игры Райо – Жирона

11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.

Артём Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе своей команды и провели 78 минут на поле. Украинский дуэт принял участие в первом голе «Жироны» в этом матче – Артем забил с передачи Виктора.

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Статистический портал WhoScored оценил выступление Довбика в этом матче в 7.5 балла, а Цыганкова в 7.2.

Героем поединка назван голкипер «Жироны» Пауло Гассанига (8.8), неоднократно выручавший команду в сегодняшней игре.