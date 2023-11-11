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Испания
11 ноября 2023, 17:33 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:55
5531
3

Очередной феерический матч украинцев. Известны оценки игры Райо – Жирона

Довбик и Цыганков – одни из героев матча

11 ноября 2023, 17:33 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:55
5531
3
Очередной феерический матч украинцев. Известны оценки игры Райо – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.

Артём Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе своей команды и провели 78 минут на поле. Украинский дуэт принял участие в первом голе «Жироны» в этом матче – Артем забил с передачи Виктора.

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Статистический портал WhoScored оценил выступление Довбика в этом матче в 7.5 балла, а Цыганкова в 7.2.

Героем поединка назван голкипер «Жироны» Пауло Гассанига (8.8), неоднократно выручавший команду в сегодняшней игре.

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Райо Вальекано WhoScored Пауло Гассанига Виктор Цыганков Артем Довбик лучший игрок Жирона
Источник Sport.ua
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BUCH
Циганков - об'єктивно заслуговує на вищу оцінку, за своєю грою!!! 
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+6
Vitason
Хорошо сыграли , молодцы и если бы ещё во втором забитом голе ,в котором снова должен был забивать Довбык с паса Циганкова ,а забил в итоге другой игрок, который добил мяч  после удара Довбыка,эта бы пара была героем матча ,вместе с вратарём,он тоже отстоял сегодня отлично, вырисовывается ударный дуэт Жироны Циганков Довбык!
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+2
BARA.bass
Молодцы парни. Дай бог чтобы этот дует не травмировался до игры с Италией.
Если все будут здоровы то мы вполне сможем обыграть Италию.
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+1
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