ITF11 ноября 2023, 16:16 |
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Италия впервые за 10 лет сыграет в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг
Мартина Тревизан и Жасмин Паолини переиграли сенсационную команду Словении
11 ноября 2023, 16:16 |
212
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Состоялась первая полуфинальная встреча финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
Команда Италии выиграла две одиночные встречи и будет сражаться за титул.
Во втором полуфинале сегодня сыграют команды Чехии и Канады.
Финал Кубка Билли Джин Кинг. 1/2 финала
Словения – Италия – 0:2
Мартина Тревизан (Италия) – Кайя Юван (Словения) – 7:6(6), 6:3
Жасмин Паолини (Италия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 4:6, 6:3
Отметим, что италяьнки впервые за 10 лет будут сражаться за трофей.
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