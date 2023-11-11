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  4. Италия впервые за 10 лет сыграет в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг
ITF
11 ноября 2023, 16:16 |
212
0

Италия впервые за 10 лет сыграет в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Мартина Тревизан и Жасмин Паолини переиграли сенсационную команду Словении

11 ноября 2023, 16:16 |
212
0
Италия впервые за 10 лет сыграет в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась первая полуфинальная встреча финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

Команда Италии выиграла две одиночные встречи и будет сражаться за титул.

Во втором полуфинале сегодня сыграют команды Чехии и Канады.

Финал Кубка Билли Джин Кинг. 1/2 финала

Словения – Италия – 0:2

Мартина Тревизан (Италия) – Кайя Юван (Словения) – 7:6(6), 6:3
Жасмин Паолини (Италия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 4:6, 6:3

Отметим, что италяьнки впервые за 10 лет будут сражаться за трофей.

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женская сборная Италии по теннису Кубок Билли Джин Кинг Мартина Тревизан Кайя Юван Жасмин Паолини Тамара Зиданшек
Источник Sport.ua
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