Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов
Италия
11 ноября 2023, 16:03 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:04
847
7

Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов

Хотят усилиться зимой

11 ноября 2023, 16:03 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:04
847
7
Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации Gazzetta dello Sport, «Ювентус» в январе намерен усилить полузащиту, а клуб сейчас рассматривает кандидатуры на подписание контракта.

Наставник Массимилиано Аллегри и клуб уже обсудили возможные январские трансферы.

Приоритетом тренера является Доменико Берарди из «Сассуоло», плюс рассматриваются варианты с Калвином Филлипсом из «Манчестер Сити» и Пьером-Эмилем Хойбергом из Тоттенэма».

В последнее время СМИ приписывают «Ювентусу интерес к Георгию Судакову из «Шахтера», однако Gazzetta сообщает, что украинский хавбек является резервным вариантом.

Контракт Судакова истекает только в 2028 году, поэтому клубу будет непросто договориться с «Шахтером».

По теме:
Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Есть интересные игроки». Пушич оценил свой второй подряд топ-матч в УПЛ
Марино ПУШИЧ: «В Украине еще не видел и не ощущал никакой опасности»
Ювентус Пьер-Эмиль Хойбьерг Георгий Судаков Калвин Филлипс Шахтер Донецк Доменико Берарди трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»
Футбол | 11 ноября 2023, 11:45 46
Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»
Олег КУЗНЕЦОВ о Кревсуне: «Не можем следить за всеми игроками»

Главный тренер сборной Украины U-19 – о невызове Даниила Кревсуна

Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Другие виды | 11 ноября 2023, 06:37 1
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
Футбол | 11.11.2023, 05:44
ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Теннис | 11.11.2023, 17:10
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1. Волчий камбэк. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.11.2023, 17:21
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1. Волчий камбэк. Видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1. Волчий камбэк. Видео голов и обзор матча
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Итальянцам заказали рекламу Судакова, они стараются.
А я бы обратил внимание на слова самого Геогрия по поводу того, чтобы в Европу ехать. Он посмотрел на Довбика и сказал, что забьет столько, сколько Добвбик и тогда поедет.
По моему здравые размышления самого футболиста.
Ответить
+1
Злий Глобинець
Не треба Георгію йти в такий вельми сумнівний клуб, як Ювентус. Бо так можна ненароком і в серії Б опинитись.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Судака полюбэ клуб покруче Юве купит.
Ответить
0
Олександр
Судаков это смешно 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
10.11.2023, 17:04 9
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
10.11.2023, 13:01 20
Футбол
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
10.11.2023, 13:36 4
Бокс
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
10.11.2023, 13:50 1
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 34
Футбол
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
09.11.2023, 23:56 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем