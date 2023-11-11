Ювентус и Аллегри обсудили зимние трансферы. Судаков – среди кандидатов

По информации Gazzetta dello Sport, «Ювентус» в январе намерен усилить полузащиту, а клуб сейчас рассматривает кандидатуры на подписание контракта.

Наставник Массимилиано Аллегри и клуб уже обсудили возможные январские трансферы.

Приоритетом тренера является Доменико Берарди из «Сассуоло», плюс рассматриваются варианты с Калвином Филлипсом из «Манчестер Сити» и Пьером-Эмилем Хойбергом из Тоттенэма».

В последнее время СМИ приписывают «Ювентусу интерес к Георгию Судакову из «Шахтера», однако Gazzetta сообщает, что украинский хавбек является резервным вариантом.

Контракт Судакова истекает только в 2028 году, поэтому клубу будет непросто договориться с «Шахтером».