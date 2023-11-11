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Major League Soccer
11 ноября 2023, 15:37 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:57
108
0

Интер Майами без Кривцова уступил Нью-Йорк Сити в товарищеском матче

В конце матча флоридцы избежали сухого поражения

11 ноября 2023, 15:37 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:57
108
0
Интер Майами без Кривцова уступил Нью-Йорк Сити в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Флоридский «Интер Майами» уступил «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче, который прошел сегодня, 11 ноября, в Форт-Лодердейле.

Гости открыли счет перед перерывом – забил Таллес Магно. А сразу после начала второго тайма Хулиан Фернандес удвоил преимущество «Нью-Йорк Сити». Под конец встречи «Интер Майами» смог забить гол в ответ – Робби Робинсон оформил окончательный счет матча.

Отметим, что украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов участия в этом матче не принимал.

Товарищеский матч

11 ноября, США, Флорида, Форт-Лодердейл

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:2 (0:1)

Голы: Робинсон, 81 – Таллес Магно, 44, Фернандес, 47.

Также отметим, что перед началом матча форвард «Интера Майами» Лионель Месси показал болельщикам на стадионе в Форт-Лодердейле Золотой мяч, который стал для него восьмым в карьере.

Getty Images/Global Images of Ukraine
Getty Images/Global Images of Ukraine. Ліонель Мессі
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Интер Майами Нью-Йорк Сити товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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