Ждет суд. Президент Реала снова критикует УЕФА и продвигает Суперлигу
Флорентино Перес ждет решение суда
Президент «Реала» Флорентино Перес снова раскритиковал УЕФА за противодействие созданию Суперлиги. Функционер ждет 21 декабря, когда Суд Европейского союза должен вынести решение по делу о запрете Суперлиги.
«Футбол столкнулся с большим кризисом на всех уровнях. И в Европе в целом, и в Испании. Проблема в том, что чиновники не думают о болельщиках. Европейский футбол не принадлежит президенту УЕФА. Испанский футбол не принадлежит президенту федерации».
«Мы хотим создать Суперлигу с простой целью: предложить фанам лучший клубный турнир».
«УЕФА продолжает руководить футболом так же, как последние 30 лет. Без инноваций, без модернизации, без финансовой прозрачности», — сказал Перес.
УЕФА и большинство европейских чемпионатов выступают категорически против Суперлиги, которая заменила бы Лигу чемпионов.
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