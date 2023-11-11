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Испания
11 ноября 2023, 15:15 |
321
0

Ждет суд. Президент Реала снова критикует УЕФА и продвигает Суперлигу

Флорентино Перес ждет решение суда

11 ноября 2023, 15:15 |
321
0
Ждет суд. Президент Реала снова критикует УЕФА и продвигает Суперлигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес снова раскритиковал УЕФА за противодействие созданию Суперлиги. Функционер ждет 21 декабря, когда Суд Европейского союза должен вынести решение по делу о запрете Суперлиги.

«Футбол столкнулся с большим кризисом на всех уровнях. И в Европе в целом, и в Испании. Проблема в том, что чиновники не думают о болельщиках. Европейский футбол не принадлежит президенту УЕФА. Испанский футбол не принадлежит президенту федерации».

«Мы хотим создать Суперлигу с простой целью: предложить фанам лучший клубный турнир».

«УЕФА продолжает руководить футболом так же, как последние 30 лет. Без инноваций, без модернизации, без финансовой прозрачности», — сказал Перес.

УЕФА и большинство европейских чемпионатов выступают категорически против Суперлиги, которая заменила бы Лигу чемпионов.

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Реал Мадрид Флорентино Перес УЕФА
Источник The Athletic
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