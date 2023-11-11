Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будем выигрывать трофеи». Месси пообещал фанам Интера хороший сезон
Major League Soccer
11 ноября 2023, 14:48 |
387
0

«Будем выигрывать трофеи». Месси пообещал фанам Интера хороший сезон

Минувший сезон был не лучшим

11 ноября 2023, 14:48 |
387
0
«Будем выигрывать трофеи». Месси пообещал фанам Интера хороший сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Интер» Майами не вышел в плей-офф МЛС, однако звездный форвард Лионель Месси уверен, что в новом сезоне у команды все будет хорошо.

«Мы будем продолжать получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи. Надеюсь, фаны останутся с нами, как это было все время с момента моего приезда. Уверен, дальше будет только лучше».

«Новый сезон будет намного лучше, я убежден в этом. Хочу поблагодарить всех болельщиков Майами за теплый прием», — сказал Месси.

Аргентинец успел провести за команду 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

По теме:
Интер Майами без Кривцова уступил Нью-Йорк Сити в товарищеском матче
Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»
Зинедин ЗИДАН – Месси: «Я опережал остальных на секунду, а ты – на три»
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет Реал
Футбол | 11 ноября 2023, 13:38 2
Жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет Реал
Жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет Реал

Украинский голкипер хочет иметь регулярную игровую практику

Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Футбол | 11 ноября 2023, 11:36 22
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру

Что правда, Сержиу Консейсау отметил, как изменилась оценка после победы «горняков» над «Барсой»

Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
Бокс | 10.11.2023, 21:39
Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
Шакур Стивенсон пояснил отсутствие Усика в его личном рейтинге топ-5
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Футбол | 10.11.2023, 17:04
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Футбол | 11.11.2023, 15:17
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
09.11.2023, 21:31 5
Хоккей
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 107
Футбол
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
09.11.2023, 23:56 50
Футбол
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
10.11.2023, 13:36 3
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 35
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 9
Бокс
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
09.11.2023, 20:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем