«Будем выигрывать трофеи». Месси пообещал фанам Интера хороший сезон

«Интер» Майами не вышел в плей-офф МЛС, однако звездный форвард Лионель Месси уверен, что в новом сезоне у команды все будет хорошо.

«Мы будем продолжать получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи. Надеюсь, фаны останутся с нами, как это было все время с момента моего приезда. Уверен, дальше будет только лучше».

«Новый сезон будет намного лучше, я убежден в этом. Хочу поблагодарить всех болельщиков Майами за теплый прием», — сказал Месси.

Аргентинец успел провести за команду 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.