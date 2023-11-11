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ITF
11 ноября 2023, 14:18 |
82
0

Белобородько и Белинский выиграли турнир в Турции

Илья и Вячеслав переиграли в финале румынскую пару

11 ноября 2023, 14:18 |
82
0
Белобородько и Белинский выиграли турнир в Турции
ФТУ. Илья Белобородько и Вячеслав Белинский

Украинские теннисисты Илья Белобородько и Вячеслав Белинский стали победителями парного разряда на турнире ITF M15 в Анталье.

В матче за титул Белобородько и Белинский, посеянные под третьим номером, оказались сильнее румынского дуэта Калин Манда / Михай Разван Маринеску.

Анталья. Финал парного разряда
Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Калин Манда / Михай Разван Маринеску – 7:6(4), 6:3

Для Ильи и Вячеслава это был второй совместный титул. В январе украинцы стали чемпионами на соревнованиях аналогичной категории в Вильнюсе.

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Илья Белобородько Вячеслав Белинский ITF Анталья
Источник Sport.ua
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