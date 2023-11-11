Довбик и Цыганков выйдут в стартовом составе на матч против Райо Вальекано
Стали известны стартовые составы на матч между «Жироной» и «Райо Вальекано»
Главные тренеры «Жироны» и «Райо Вальекано» определили стартовые составы на матч 13-го тура Ла Лиги.
Украинские полузащитник и форвард хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик начнут встречу с первых минут.
Жирона: Гассанига – Гутьеррес, Мартинес, Цыганков, Довбик, Гарсия, Савио, Блинд, Эррера, Мартин, Э. Гарсия.
Запасные: Фуидиас, Эспиноса, Кебе, Стуани, Валери, Фернандес, Хуанпе, Торре, Коуту, Солис, Порту.
Райо Вальекано: Димитревски – Рациу, Паласон, Трехо, Эспино, Мумин, О. Гарсия, Валентин, Лежен, Камельо.
Запасные: Карденас, Чаваррия, Эрнандес, Посо, Фалькао, Бебе, Нтека, Перес, Де Фрутос, Баллиу, Сисс, Де Томас.
Встреча между «Жироной» и «Райо Вальекано» начнется в 15:00 по киевскому времени.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#RayoGirona pic.twitter.com/ekihRbh89A— Girona FC (@GironaFC) November 11, 2023
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Francisco para enfrentarse al @GironaFC.#RayoGirona #VamosRayo pic.twitter.com/mV7lUDZ1UW— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 11, 2023
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