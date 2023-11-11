Довбик и Цыганков выйдут в стартовом составе на матч против Райо Вальекано

Главные тренеры «Жироны» и «Райо Вальекано» определили стартовые составы на матч 13-го тура Ла Лиги.

Украинские полузащитник и форвард хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик начнут встречу с первых минут.

Жирона: Гассанига – Гутьеррес, Мартинес, Цыганков, Довбик, Гарсия, Савио, Блинд, Эррера, Мартин, Э. Гарсия.

Запасные: Фуидиас, Эспиноса, Кебе, Стуани, Валери, Фернандес, Хуанпе, Торре, Коуту, Солис, Порту.

Райо Вальекано: Димитревски – Рациу, Паласон, Трехо, Эспино, Мумин, О. Гарсия, Валентин, Лежен, Камельо.

Запасные: Карденас, Чаваррия, Эрнандес, Посо, Фалькао, Бебе, Нтека, Перес, Де Фрутос, Баллиу, Сисс, Де Томас.

Встреча между «Жироной» и «Райо Вальекано» начнется в 15:00 по киевскому времени.