Шахтер U-19 – Днепр-1 U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В рамках 14-го тура юношеского чемпионата Украины между собой сыграют Шахтер U-19 и Днепр-1 U-19. Матч пройдет 12 ноября, начало в 12:00.

В таблице Шахтер идет на 3-й позиции с отставанием от лидеров Динамо и Днепра-1 на 1 пункт.