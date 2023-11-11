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11 ноября 2023, 13:50 |
274
0

Шахтер U-19 – Днепр-1 U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Топ-матч тура юношеского чемпионата

11 ноября 2023, 13:50 |
274
0
Шахтер U-19 – Днепр-1 U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В рамках 14-го тура юношеского чемпионата Украины между собой сыграют Шахтер U-19 и Днепр-1 U-19. Матч пройдет 12 ноября, начало в 12:00.

В таблице Шахтер идет на 3-й позиции с отставанием от лидеров Динамо и Днепра-1 на 1 пункт.

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Источник Sport.ua
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