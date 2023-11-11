Отбор ЧМ-2026. Аргентина объявила заявку на матчи с Бразилией и Уругваем

Сборная Аргентины объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026 против Уругвая 17 ноября и Бразилии 22 ноября.

Три команды являются лидерами южноамериканского отбора. Лидирует Аргентина с 12 очками, а Уругвай и Бразилия замыкают топ-3 с 7 пунктами.

Вратари: Мартинес (Астон Вилла), Армани (Ривер Плейт), Хуссо (Аталанта), Бенитес (ПСВ).

Защитники: Монтьель (Ноттингем Форест), Маффео (Мальорка), Молина (Атлетико), Песселья (Бетис), Ромеро (Тоттенхэм), Куарта (Фиорентина), Отаменди (Бенфика), Акунья (Севилья), Ортега (Олимпиакос).

Хавбеки: Перадес (Рома), Родригес (Бетис), Фернандес (Челси), Де Поль (Атлетико), Паласиос (Байер), Ло Чельсо (Тоттенхэм), Макаллистер (Ливерпуль), Ди Мария (Бенфика), Гонсалес (Фиорентина), Окампос (Севилья).

Форварды: Дибала (Рома), Месси (Интер Майами), Альварес (Ман Сити), Лаутаро (Интер).