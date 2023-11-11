Англия11 ноября 2023, 13:29 |
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ВИДЕО. Предматчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси
Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино пообщались с журналистами накануне матча в воскресенье
11 ноября 2023, 13:29 |
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Главные тренеры «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино ответили на вопросы журналистов накануне матча 12-го тура Английской премьер-лиги.
Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.
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