ВИДЕО. Предматчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси

Главные тренеры «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино ответили на вопросы журналистов накануне матча 12-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.