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  4. ВИДЕО. Предматчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси
Англия
11 ноября 2023, 13:29 |
390
0

ВИДЕО. Предматчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси

Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино пообщались с журналистами накануне матча в воскресенье

11 ноября 2023, 13:29 |
390
0
ВИДЕО. Предматчевая пресс-конференция тренеров Манчестер Сити и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Жузеп Гвардиола

Главные тренеры «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино ответили на вопросы журналистов накануне матча 12-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция Маурисио Почеттино видео
Источник Sport.ua
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