Англия11 ноября 2023, 12:53 |
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Романо: Манчестер Юнайдед потерял основного центрального защитника
Джонни Эванс пропустит несколько недель из-за травмы
11 ноября 2023, 12:53 |
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Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс пропустит ближайшие несколько недель, сообщает Фабрицио Романо.
В первом тайме гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» Эванс растянул бедро.
Также ожидается, что зимой «Манчестер Юнайтед» подпишет еще одного центрального защитника.
В нынешнем сезоне 35-летний Джонни Эванс в составе «Манчестер Юнайтед» сыграл восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
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