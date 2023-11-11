Романо: Манчестер Юнайдед потерял основного центрального защитника

Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс пропустит ближайшие несколько недель, сообщает Фабрицио Романо.

В первом тайме гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» Эванс растянул бедро.

Также ожидается, что зимой «Манчестер Юнайтед» подпишет еще одного центрального защитника.

В нынешнем сезоне 35-летний Джонни Эванс в составе «Манчестер Юнайтед» сыграл восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.