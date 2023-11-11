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  4. Романо: Манчестер Юнайдед потерял основного центрального защитника
Англия
11 ноября 2023, 12:53 |
551
0

Романо: Манчестер Юнайдед потерял основного центрального защитника

Джонни Эванс пропустит несколько недель из-за травмы

11 ноября 2023, 12:53 |
551
0
Романо: Манчестер Юнайдед потерял основного центрального защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Еванс

Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс пропустит ближайшие несколько недель, сообщает Фабрицио Романо.

В первом тайме гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» Эванс растянул бедро.

Также ожидается, что зимой «Манчестер Юнайтед» подпишет еще одного центрального защитника.

В нынешнем сезоне 35-летний Джонни Эванс в составе «Манчестер Юнайтед» сыграл восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Джонни Эванс травма
Источник Фабрицио Романо
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