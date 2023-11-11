Даяна Ястремская – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября стартует противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Во втором матче игрового дня сразятся второй номер украинской сборной Даяна Ястремская и Аранча Рус из Нидерландов. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток. В 2019-м Даяна разгромила соперницу на соревнованиях в Хуахине.

В первом поединке игрового дня на корт выйдут Ангелина Калинина и Сюзан Ламенс.