ITF11 ноября 2023, 11:39 |
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Даяна Ястремская – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
11 ноября 2023, 11:39 |
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11 ноября стартует противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Во втором матче игрового дня сразятся второй номер украинской сборной Даяна Ястремская и Аранча Рус из Нидерландов. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток. В 2019-м Даяна разгромила соперницу на соревнованиях в Хуахине.
В первом поединке игрового дня на корт выйдут Ангелина Калинина и Сюзан Ламенс.
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