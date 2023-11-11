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  4. Даяна Ястремская – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
11 ноября 2023, 11:39 |
218
0

Даяна Ястремская – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

11 ноября 2023, 11:39 |
218
0
Даяна Ястремская – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Lietuvos teniso sąjunga. Даяна Ястремская и Аранча Рус

11 ноября стартует противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Во втором матче игрового дня сразятся второй номер украинской сборной Даяна Ястремская и Аранча Рус из Нидерландов. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток. В 2019-м Даяна разгромила соперницу на соревнованиях в Хуахине.

В первом поединке игрового дня на корт выйдут Ангелина Калинина и Сюзан Ламенс.

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Известны полуфинальные пары Кубка Билли Джин Кинг
смотреть онлайн Кубок Билли Джин Кинг Даяна Ястремская Аранча Рус
Источник Sport.ua
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