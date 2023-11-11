Дмитрий РИЗНЫК: «Шахтеру нужно забыть Барселону. Готовимся к Днепру-1»

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке команды к матчу против «Днепра-1» после успеха в поединке Лиги чемпионов с «Барселоной».

«После такого матча в Лиге чемпионов у нас хорошая атмосфера. Выиграли тяжелый и важный поединок. Конечно, все рады победе над «Барселоной», но нужно уже забывать и готовиться к «Днепру-1».

«У них остались почти все игроки, которые боролись за титул УПЛ в прошлом сезоне, так что там серьезная команда».

«Что касается меня, то я после травмы в прошлом сезоне уже набрал форму, но это не мой максимум, буду работать», — сказал Ризнык.

Матч пройдет 12 ноября, старт в 19:00.