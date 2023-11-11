ВИДЕО. Как Цыганков в последний раз сыграл с Райо. Повторит сегодня?
Матч начнется в 15:00 по Киеву
Сегодня, 11 ноября пройдет матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский «Райо Вальекано» будет принимать на своем поле «Жирону».
Последний раз эти две команды встречались в очной дуэли 18 марта 2023 года в рамках 26-го тура розыгрыша Ла Лиги прошлого сезона и тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2. Главным героем той встречи стал украинский полузащитник Виктор Цыганков, оформивший дубль, дважды сравнивая счет. Появление Виктора можно ожидать и в сегодняшнем матче.
После 12 сыгранных туров «Жирона» с 31 очком возглавляет Ла Лигу.
🎯 Viktor Tsygankov, sempre on toca! 🇺🇦#RayoGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/6Vt3u3AT1m— Girona FC (@GironaFC) November 10, 2023
😍 Quina manera de trepitjar àrea, Viktor! 👏#RayoGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/qeYNFKwu4Y— Girona FC (@GironaFC) November 10, 2023
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