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  4. ВИДЕО. Как Цыганков в последний раз сыграл с Райо. Повторит сегодня?
Испания
11 ноября 2023, 09:12 |
507
0

ВИДЕО. Как Цыганков в последний раз сыграл с Райо. Повторит сегодня?

Матч начнется в 15:00 по Киеву

11 ноября 2023, 09:12 |
507
0
ВИДЕО. Как Цыганков в последний раз сыграл с Райо. Повторит сегодня?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 11 ноября пройдет матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский «Райо Вальекано» будет принимать на своем поле «Жирону».

Последний раз эти две команды встречались в очной дуэли 18 марта 2023 года в рамках 26-го тура розыгрыша Ла Лиги прошлого сезона и тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2. Главным героем той встречи стал украинский полузащитник Виктор Цыганков, оформивший дубль, дважды сравнивая счет. Появление Виктора можно ожидать и в сегодняшнем матче.

После 12 сыгранных туров «Жирона» с 31 очком возглавляет Ла Лигу.

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Райо Вальекано Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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