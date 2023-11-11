ВИДЕО. Как Цыганков в последний раз сыграл с Райо. Повторит сегодня?

Сегодня, 11 ноября пройдет матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский «Райо Вальекано» будет принимать на своем поле «Жирону».

Последний раз эти две команды встречались в очной дуэли 18 марта 2023 года в рамках 26-го тура розыгрыша Ла Лиги прошлого сезона и тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2. Главным героем той встречи стал украинский полузащитник Виктор Цыганков, оформивший дубль, дважды сравнивая счет. Появление Виктора можно ожидать и в сегодняшнем матче.

После 12 сыгранных туров «Жирона» с 31 очком возглавляет Ла Лигу.