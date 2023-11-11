Сергей РЕБРОВ: «Нравятся тренеры, пытающиеся играть в футбол»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих любимцах среди коллег.

«Мне очень нравилась раньше и нравится сейчас работа Клоппа, Гвардиолы. Работа тренеров, которые пытаются играть в футбол, и это у них действительно получается», – сказал Ребров.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Италии.