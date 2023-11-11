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Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2023, 08:19 |
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Сергей РЕБРОВ: «Нравятся тренеры, пытающиеся играть в футбол»

Главный тренер сборной Украины – о любимцах среди коллег

11 ноября 2023, 08:19 |
70
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Сергей РЕБРОВ: «Нравятся тренеры, пытающиеся играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих любимцах среди коллег.

«Мне очень нравилась раньше и нравится сейчас работа Клоппа, Гвардиолы. Работа тренеров, которые пытаются играть в футбол, и это у них действительно получается», – сказал Ребров.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Италии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Юрген Клопп Жузеп Гвардиола
Источник ВЗбирна
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