Сборная УКРАИНЫ11 ноября 2023, 08:19 |
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Сергей РЕБРОВ: «Нравятся тренеры, пытающиеся играть в футбол»
Главный тренер сборной Украины – о любимцах среди коллег
11 ноября 2023, 08:19 |
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Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих любимцах среди коллег.
«Мне очень нравилась раньше и нравится сейчас работа Клоппа, Гвардиолы. Работа тренеров, которые пытаются играть в футбол, и это у них действительно получается», – сказал Ребров.
Напомним, что в понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Италии.
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