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Чемпионат Украины
Хуст
11.11.2023 12:00 - : -
Нива Бузовая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 ноября 2023, 08:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 08:32
52
0

Хуст – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 16-го тура Первой лиги

11 ноября 2023, 08:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 08:32
52
0
Хуст – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября проходит поединок 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Первая лига. 16-й тур, 11 ноября

  • 12:00. Хуст – Нива Бузовая

Турнирная таблица

12:00. Хуст – Нива Бузовая

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Источник Sport.ua
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