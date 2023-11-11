11.11.2023 12:00 - : -
Украина. Первая лига11 ноября 2023, 08:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 08:32
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Хуст – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 16-го тура Первой лиги
11 ноября 2023, 08:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 08:32
52
0
11 ноября проходит поединок 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Первая лига. 16-й тур, 11 ноября
- 12:00. Хуст – Нива Бузовая
Турнирная таблица
12:00. Хуст – Нива Бузовая
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