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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 05:36 | Обновлено 11 ноября 2023, 05:45
218
0

Остап МАРКЕВИЧ: «Так действовать в защите мы не можем»

Старший тренер львовских «Карпат» прокомментировал поражение от «Эпицентра»

11 ноября 2023, 05:36 | Обновлено 11 ноября 2023, 05:45
218
0
Остап МАРКЕВИЧ: «Так действовать в защите мы не можем»
ФК Карпаты. Остап Маркевич

Остап Маркевич, старший тренер львовских «Карпат», дал оценку действиям своей команды в игре против «Эпицентра», которую «зелено-белые» проиграли со счетом 2:3.

«После каждой игры мы проводим тщательный анализ. Прошлый матч не стал исключением.

Напротив, тренерский штаб еще более внимательно проанализировал поединок в Каменце-Подольском. Особые акценты мы сделали на игре в обороне. Так действовать в защите мы не можем. Надеемся, что все эти ошибки, которые мы допустили, больше не повторятся.

Почему команда во втором тайме выглядела ужаснее, чем в первом? Я думаю, что это лежит в плоскости психологии и ментальности. Возможно, футболисты подумали, что нам все легко удается и так будет и дальше. Однако далеко не всегда все так складывается.

Надо прилагать максимум усилий всегда, какой бы счет ни был на табло», – сказал Маркевич.

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Источник ФК Карпаты Львов
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