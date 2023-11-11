Остап МАРКЕВИЧ: «Так действовать в защите мы не можем»

Остап Маркевич, старший тренер львовских «Карпат», дал оценку действиям своей команды в игре против «Эпицентра», которую «зелено-белые» проиграли со счетом 2:3.

«После каждой игры мы проводим тщательный анализ. Прошлый матч не стал исключением.

Напротив, тренерский штаб еще более внимательно проанализировал поединок в Каменце-Подольском. Особые акценты мы сделали на игре в обороне. Так действовать в защите мы не можем. Надеемся, что все эти ошибки, которые мы допустили, больше не повторятся.

Почему команда во втором тайме выглядела ужаснее, чем в первом? Я думаю, что это лежит в плоскости психологии и ментальности. Возможно, футболисты подумали, что нам все легко удается и так будет и дальше. Однако далеко не всегда все так складывается.

Надо прилагать максимум усилий всегда, какой бы счет ни был на табло», – сказал Маркевич.