Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух хорошо разобрал игру Черноморца»

Главный тренер львовского «руха» Виталий Пономаров рассказал о подготовке своей команды к матчу 14 тура чемпионата Украины против «Черноморца». Игра начнется в воскресенье, 12 ноября, в 17.00.

«Черноморец» играет в современный футбол, и это будет очень серьезное противостояние. Одесситы хорошо подготовлены и физически, и тактически.

«Рух» хорошо разобрал игру нашего будущего соперника. Мы попытаемся использовать слабые стороны «Черноморца» и получить положительный для нас результат. А наша задача – побеждать в каждом матче.

Для нас каждая игра важна и многому может нас научить. Молодая команда нуждается в опыте и через эти игры футболисты могут получить его. Ведь к каждому сопернику нужно найти подход и знать, как ему противодействовать», – сказал Пономарев.