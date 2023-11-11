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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 11 ноября 2023, 02:41
49
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух хорошо разобрал игру Черноморца»

Наствник львовян поделился ожиданиями от матча, который состоится в воскресенье

11 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 11 ноября 2023, 02:41
49
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух хорошо разобрал игру Черноморца»
ФК Рух

Главный тренер львовского «руха» Виталий Пономаров рассказал о подготовке своей команды к матчу 14 тура чемпионата Украины против «Черноморца». Игра начнется в воскресенье, 12 ноября, в 17.00.

«Черноморец» играет в современный футбол, и это будет очень серьезное противостояние. Одесситы хорошо подготовлены и физически, и тактически.

«Рух» хорошо разобрал игру нашего будущего соперника. Мы попытаемся использовать слабые стороны «Черноморца» и получить положительный для нас результат. А наша задача – побеждать в каждом матче.

Для нас каждая игра важна и многому может нас научить. Молодая команда нуждается в опыте и через эти игры футболисты могут получить его. Ведь к каждому сопернику нужно найти подход и знать, как ему противодействовать», – сказал Пономарев.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев Рух Львов Черноморец Одесса Черноморец - Рух
Источник ФК Рух Львов
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