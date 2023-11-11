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11 ноября 2023, 01:55 |
16
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября

Важные события во всех видах спорта

11 ноября 2023, 01:55 |
16
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Ворскла

Favbet 3.15 – 3.25 – 2.35

15:00 Полесье – Металлист 1925

Favbet 1.48 – 4.00 – 7.70

15:00 Райо Вальекано – Жирона

Favbet 3.05 – 3.45 – 2.41

17:00 Арсенал – Бернли

Favbet 1.19 – 7.20 – 17.50

22:00 Реал Мадрид – Валенсия

Favbet 1.33 – 5.50 – 9.80

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Источник Sport.ua
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