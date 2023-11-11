Другие новости11 ноября 2023, 01:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
Важные события во всех видах спорта
11 ноября 2023, 01:55 |
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В субботу, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Оболонь – Ворскла
15:00 Полесье – Металлист 1925
15:00 Райо Вальекано – Жирона
17:00 Арсенал – Бернли
22:00 Реал Мадрид – Валенсия
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