ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября

В субботу, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Ворскла

3.15 – 3.25 – 2.35

15:00 Полесье – Металлист 1925

1.48 – 4.00 – 7.70

15:00 Райо Вальекано – Жирона

3.05 – 3.45 – 2.41

17:00 Арсенал – Бернли

1.19 – 7.20 – 17.50

22:00 Реал Мадрид – Валенсия

1.33 – 5.50 – 9.80