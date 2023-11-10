КИЧАК: «Оболонь способна одерживать победы у любого соперника»

Голкипер киевской «Оболони» Артем Кичак накануне противостояния в чемпионате Украины с «Ворсклой» из Полтавы поделился своими ожиданиями от игры с соперником, которому «пивовары» недавно проиграли в 1/4 финала Кубка (0:3).

«Команда приняла вылет из кубка негативно. Нам очень хотелось после победы над «Динамо» пройти и «Ворсклу» и оказаться в полуфинале. Но, к сожалению, это нам не удалось, поэтому теперь концентрируемся на чемпионате.

Да кубковый матч мы проиграли, но сейчас нас ждет игра чемпионата. Надеемся и будем делать все, чтобы эта игра сложилась для нас хорошо и мы одержали победу.

Игра против «Руха» (2:2. – прим. Sport.ua) была боевой. Мы играли на победу. Тем не менее, ничья - это тоже неплохой для нас результат.

Я считаю, что уровень УПЛ очень хороший. Сейчас многие команды выровнялись между собой и есть большая конкуренция за призовые места, продолжается интересная борьба. «Оболонь» способна отобрать очки и одерживать победы у любого соперника. Главное верить в себя и быть как один большой кулак. Мы будем стараться подняться как можно выше в турнирной таблице», – рассказал Кичак.

Матч «Оболонь» – «Ворскла» состоится 11 ноября, начало – в 13:00.