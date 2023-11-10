В субботу, 11 ноября, пройдет матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла».

Поединок состоится в Киеве на «Оболонь-Арене». Судить матч будет арбитр из Полтавской области Кристина Козориг. Начало матча – в 15:00.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла».