Украина. Премьер лига10 ноября 2023, 23:19 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:26
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ворскла
В Киеве на «Оболонь-Арене» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
10 ноября 2023, 23:19 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:26
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В субботу, 11 ноября, пройдет матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Ворскла».
Поединок состоится в Киеве на «Оболонь-Арене». Судить матч будет арбитр из Полтавской области Кристина Козориг. Начало матча – в 15:00.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла».
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