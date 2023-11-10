Олег МОЗОЛЬ: «Без Эдмара картинка сильно не изменилась»

Голкипер харьковского «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал о том, как проходила подготовка команды к матчу против «Полесья», а также оценил изменения в тренировочном процессе, имеющие место без бывшего тренера команды Эдмара.

– Очередной недельный цикл подготовки позади. Насколько удалось подготовиться к игре против «Полесья»?

– У нас было 5 дней, чтобы подготовиться к матчу против «Полесья». Думаю, что мы в хорошей форме, подготовились к «Полесью» и в субботу покажем на что мы способны.

– Что можешь сказать о «Полесье, какие сильные стороны можешь в них выделить?

– Это сейчас один из лидеров УПЛ, у них есть очень хорошие игроки, которые достаточно долго играют в Премьер-лиге, опытные игроки, скажем так. Приехали хорошие легионеры. Макуана очень быстрый футболист. Также есть хорошие футболисты такие как Танковский, Бутковский. Я думаю, что игра будет очень интересной.

– Как может «Металлист 1925» нейтрализовать их сильные стороны?

– Конечно, что нам надо будет действовать сконцентрировано всю игру, сыграть, где-то может, жестко, но в пределах правил. Конечно, что мы хотим показать свои сильные стороны, поэтому - увидим.

– С тех пор, как ушел Эдмар изменилось ли что-то в тренировочном процессе или вообще в коллективе?

– В общем картинка сильно не изменилась. Возможно, немножко изменились тренировки относительно тактики, стало немножко больше тактики, а так, в общем, ничего больше не изменилось.

– До матча против «Черноморца» была серия без побед. После того как удалось добыть три очка, определенное психологическое давление спало с команды? Или его особо и не чувствовали?

– Конечно, мы долго не побеждали и выиграть у «Черноморца», у хорошего соперника – это дало положительный импульс нашей команде. Надеюсь, что мы и дальше так продолжим.

Игра «Полесье» – «Металлист 1925» состоится 11 ноября, начало – в 15:00.