Два дебютанта. Заявка Италии на матчи против Украины и Северной Македонии
Лучано Спаллетти сделал свою выбор
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил заявку команды из 29 игроков на матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины (17 и 20 ноября соответственно).
Свои дебютные вызовы в «Скуадру адзурру» получили защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо и хавбек «Монцы» Андреа Кольпани.
Заявка сборной Италии:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба – Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Рафаэл Толой (Аталанта)
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Андреа Кольпани (Монца), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Мануэль Локателли (Ювентус)
Нападающие: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – Ювентус), Стефан Эль Шаарави (Рома), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Николо Дзаньоло (Астон Вилла).
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