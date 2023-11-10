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Чемпионат Европы
10 ноября 2023, 20:26 | Обновлено 10 ноября 2023, 20:27
1522
2

Два дебютанта. Заявка Италии на матчи против Украины и Северной Македонии

Лучано Спаллетти сделал свою выбор

10 ноября 2023, 20:26 | Обновлено 10 ноября 2023, 20:27
1522
2
Два дебютанта. Заявка Италии на матчи против Украины и Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил заявку команды из 29 игроков на матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины (17 и 20 ноября соответственно).

Свои дебютные вызовы в «Скуадру адзурру» получили защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо и хавбек «Монцы» Андреа Кольпани.

Заявка сборной Италии:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба – Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Рафаэл Толой (Аталанта)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Андреа Кольпани (Монца), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Мануэль Локателли (Ювентус)

Нападающие: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – Ювентус), Стефан Эль Шаарави (Рома), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Николо Дзаньоло (Астон Вилла).

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сборная Италии по футболу Евро-2024 Лучано Спаллетти заявка Украина - Италия
Источник Федерация футбола Италии
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Комментарии 2
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avk2307
Італія Проведеля заявила)
Воротар не поганий, але навіщо 4 воротарі в заявці?
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0
ZANREGENT1993
У них только нападающих 8,а у нас только три. Филиппов,Гуцуляк? Не,не нужно
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-2
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