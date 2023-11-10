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Англия
10 ноября 2023, 19:07 |
328
0

АПЛ назвала лучших игрока и тренера октября

Награды достались Мохамеду Салаху и Ангелосу Постекоглу

10 ноября 2023, 19:07 |
328
0
АПЛ назвала лучших игрока и тренера октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лучшим игроком АПЛ в октябре был признан египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. В октябре на счету 31-летнего нападающего 5 голов в 3 матчах чемпионата Англии.

Лучшим тренером октября был признан наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу. В прошлом месяце его команда одержала победы во всех трех матчах АПЛ: 1:0 над «Лутоном», 2:0 над «Фулхэмом» и 2:1 над «Кристал Пэлас».

На данный момент «Тоттенхэм» идет вторым в турнирной таблице АПЛ, отставая всего на одно очко от лидера, «Манчестер Сити».

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Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль Ангелос Постекоглу Тоттенхэм
Источник Premier League
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