АПЛ назвала лучших игрока и тренера октября

Лучшим игроком АПЛ в октябре был признан египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. В октябре на счету 31-летнего нападающего 5 голов в 3 матчах чемпионата Англии.

Лучшим тренером октября был признан наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу. В прошлом месяце его команда одержала победы во всех трех матчах АПЛ: 1:0 над «Лутоном», 2:0 над «Фулхэмом» и 2:1 над «Кристал Пэлас».

На данный момент «Тоттенхэм» идет вторым в турнирной таблице АПЛ, отставая всего на одно очко от лидера, «Манчестер Сити».