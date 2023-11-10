Сергей РЕБРОВ: «Возглавить Динамо – важный шаг для Шовковского»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал назначение нового тренера киевлян
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал назначение Александра Шовковского на должность главного тренера «Динамо» Киев.
– Шовковский возглавил «Динамо», это крутой вызов для него?
– Это крутой вызов для любого тренера «Динамо». Это очень важный шаг для него. Я желаю Александру только успехов и вернуть «Динамо» на тот уровень, на котором оно было.
– Закрепится ли Шовковский во главе «Динамо»?
– Это все зависит от него. Я тоже так начинал. Надо начать, а дальше посмотрим. Как я и говорил, все зависит от него.
Напомним, Александр Шовковский заменил на посту главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу, который ушел из команды после поражения от «Шахтера» (0:1).
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