Сергей РЕБРОВ: «Возглавить Динамо – важный шаг для Шовковского»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал назначение Александра Шовковского на должность главного тренера «Динамо» Киев.

– Шовковский возглавил «Динамо», это крутой вызов для него?

– Это крутой вызов для любого тренера «Динамо». Это очень важный шаг для него. Я желаю Александру только успехов и вернуть «Динамо» на тот уровень, на котором оно было.

– Закрепится ли Шовковский во главе «Динамо»?

– Это все зависит от него. Я тоже так начинал. Надо начать, а дальше посмотрим. Как я и говорил, все зависит от него.

Напомним, Александр Шовковский заменил на посту главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу, который ушел из команды после поражения от «Шахтера» (0:1).