Разгром Динамо Барселоны – в топ-25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов

Известный журнал FourFourTwo составил свой рейтинг из топ-25 матчей в истории Лиги чемпионов. На 23-м месте оказалась разгромная победа «Динамо» Киев над «Барселоной» в 1997 году на «Камп Ноу» с хет-триком Андрея Шевченко.

«В 1986 году 9-летний мальчик был вынужден покинуть свой дом в окрестностях Киева после взрыва ядерного реактора Чернобыльской АЭС в 80 милях. Спустя 11 лет, Андрей Шевченко сделал хет-трик в ворота «Барселоны», за которую играли Ривалдо и Луиш Фигу.

«В Киеве мы победили «Барселону» 3:0, и мой друг сказал: «Посмотрим, как вы сыграете в ответном матче». Шева потом посмеялся: «Он поспорил со мной, что я не забью три гола. Закончилось все тем, что он оплатил мой ужин».

«Динамо» добралось до полуфинала в следующем сезоне, после чего Шевченко был в огне в «Милане», – так описал тот поединок FourFourTwo.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/05.

2. «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/17.

3. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1), сезон-1998/99.

4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/94.

5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/04.

6. «Монако» – «Реал Мадрид» (3:1), сезон-2003/04.

7. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/99

8. «Аякс» – «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019.

9. «Боруссия» Дортмунд – «Малага» (3:2), сезон-2012/13.

10. «Вердер» – «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/94.