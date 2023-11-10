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Чемпионат Англии
Арсенал
11.11.2023 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 ноября 2023, 18:37 | Обновлено 10 ноября 2023, 18:39
34
0

Арсенал – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 17:00 по Киеву матч АПЛ

10 ноября 2023, 18:37 | Обновлено 10 ноября 2023, 18:39
34
0
Арсенал – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Бернли

11 ноября на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» встретится с «Бернли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

«Канониры» после одиннадцати сыгранных туров в английском чемпионате занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками. «Бернли» идет предпоследним с четырьмя баллами.

В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Бернли» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Арсенал – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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