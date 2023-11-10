Арсенал – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 17:00 по Киеву матч АПЛ
11 ноября на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» встретится с «Бернли».
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Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
«Канониры» после одиннадцати сыгранных туров в английском чемпионате занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками. «Бернли» идет предпоследним с четырьмя баллами.
В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Бернли» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Арсенал – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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