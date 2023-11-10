ФОТО. Украинские теннисистки на жеребьевке матча Кубка Билли Джин Кинг

Сегодня утром в Вильнюсе состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Нидерландами, который состоится 11 – 12 ноября. Украину представят Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, а также сестры Людмила и Надежда Киченок.

Накануне, в четверг, украинские теннисистки также провели тренировки с воспитанницами Вильнюсской теннисной академии. Юные литовские теннисистки имели возможность поучиться мастерству у украинок в течение целого часа.

Вашему вниманию самые яркие фото с жеребьевки и со вчерашней тренировки сборной Украины: