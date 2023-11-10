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  4. Не Кейн. Тоттенхэм нацелился на наиболее забивного нападающего Бундеслиги
Англия
10 ноября 2023, 18:08 |
493
0

Не Кейн. Тоттенхэм нацелился на наиболее забивного нападающего Бундеслиги

Серу Гирасси из «Штутгарта» заинтересовал топ-клуб АПЛ

10 ноября 2023, 18:08 |
493
0
Не Кейн. Тоттенхэм нацелился на наиболее забивного нападающего Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется гвинейским нападающим «Штутгарта» Серу Гирасси, сообщает издание TeamTalk.

Зимой в контракте 27-летнего страйкера начнет действовать сумма отступных в размере 17.5 миллионов евро, что делает его очень привлекательным вариантом для усиления многих команд.

Серу Гирасси выдает феноменальный сезон в Бундеслиге. В 8 матчах нападающий «Штутгарта» отметился 14 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Бывший игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил больше (15), но гвинеец забивает чаще - каждые 45 минут.

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Серу Гирасси Гарри Кейн Тоттенхэм Штутгарт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник TeamTalk
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