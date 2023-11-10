Не Кейн. Тоттенхэм нацелился на наиболее забивного нападающего Бундеслиги

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется гвинейским нападающим «Штутгарта» Серу Гирасси, сообщает издание TeamTalk.

Зимой в контракте 27-летнего страйкера начнет действовать сумма отступных в размере 17.5 миллионов евро, что делает его очень привлекательным вариантом для усиления многих команд.

Серу Гирасси выдает феноменальный сезон в Бундеслиге. В 8 матчах нападающий «Штутгарта» отметился 14 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Бывший игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил больше (15), но гвинеец забивает чаще - каждые 45 минут.