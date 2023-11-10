Арда Гюллер получил 3-ю травму подряд. Анчелотти предупреждал

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер получил 3-ю травму подряд. Главный тренер команды Карло Анчелотти подтвердил это на пресс-конференции:

«К сожалению, Арда травмировался перед игрой с «Брагой». Казалось, что ничего не произошло, но травма до сих пор причиняет ему страдания. Повреждение не очень серьезное, но Гюлер в депрессии. Он молод, поэтому хочет играть и вносить вклад в команду. Это рецидив его предыдущей травмы, но у нас есть международный перерыв, чтобы лучше заняться его восстановлением.

Я говорил ему, чтобы он успокоился и не спешил. Конечно, трудно видеть, как другие играют, а ты травмирован. Я понимаю его разочарование. Мы поддерживаем Арду. Его будущее в «Реале», он очень талантлив».

18-летний турок из-за постоянных повреждений до сих пор не дебютировал за «Реал». Ранее болельщики прозвали его «новым Азаром», потому что тот также очень часто травмировался в королевском клубе.