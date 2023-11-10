Барселона рассматривает тренера Жироны как возможную замену Хави

Каталонская «Барселона» рассматривает главного тренера «Жироны» Мичела как возможную замену для Хави, сообщает испанское издание Fichajes.

В руководстве «сине-гранатовых» считают, что футбол, который Мигель Анхель Санчес поставил «Жироне», идеально соответствует философии «Барселоны». Ранее сообщалось, что некоторые игроки «блаугранас» недовольны методами работы Хави, но боссы клуба до сих пор выражают легенде полную поддержку.

Интересно, что в этом розыгрыше Ла Лиги «Жирона» опережает «Барселону» на 4 очка. Мичел со своей командой возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 31 зачетным пунктом в 12 матчах, а Хави с 27 очками идет лишь 3-м.