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  4. Барселона рассматривает тренера Жироны как возможную замену Хави
Испания
10 ноября 2023, 17:19 | Обновлено 10 ноября 2023, 18:46
1583
3

Барселона рассматривает тренера Жироны как возможную замену Хави

Мичел может стать тренером главной команды Каталонии

10 ноября 2023, 17:19 | Обновлено 10 ноября 2023, 18:46
1583
3
Барселона рассматривает тренера Жироны как возможную замену Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Каталонская «Барселона» рассматривает главного тренера «Жироны» Мичела как возможную замену для Хави, сообщает испанское издание Fichajes.

В руководстве «сине-гранатовых» считают, что футбол, который Мигель Анхель Санчес поставил «Жироне», идеально соответствует философии «Барселоны». Ранее сообщалось, что некоторые игроки «блаугранас» недовольны методами работы Хави, но боссы клуба до сих пор выражают легенде полную поддержку.

Интересно, что в этом розыгрыше Ла Лиги «Жирона» опережает «Барселону» на 4 очка. Мичел со своей командой возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 31 зачетным пунктом в 12 матчах, а Хави с 27 очками идет лишь 3-м.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Хави Барселона назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Fichajes.net
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Комментарии 3
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dimando560
Буде як з Зорею.
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+3
Vitason
Дурак,если пойдет ,Жирона ,с уважением к ней,не Барселона,если он ценит свою работу,то останется в Жироне и доведет эту команду к какому-то успеху,а не испугается и бросит на том что есть,вот тогда это будет не случайный успех ,а закономерный!!Мичел - достигни успеха с той командой в которую ты вложил столько сил и средств!!
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0
Віктор Коробка
Що, розпродаж починається? 
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0
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