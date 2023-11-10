Польский футбольный клуб попросил провести расследование из-за договорняков
«Хутник» Краков дважды проиграл в третьем дивизионе со счета 3:0
Последние результаты польского клуба «Хутник» Краков вызвали подозрений.
Команда третьего дивизиона Польши обратилась в Польскую футбольную ассоциацию (PZPN) с просьбой провести расследование.
В последних двух играх «Хутник» в обоих матчах вел со счетом 3:0, но в итоге оба поединка проиграл. «Хутник» уступил «Леху Познань II» со счетом 3:4, а затем проиграл на своем поле лидеру дивизиона «Котвице Колобжегу» со счетом 3:5.
Клуб попросил дисциплинарного инспектора Польской футбольной ассоциации провести анализ, чтобы выяснить, имел ли место феномен договорных матчей в последних поединка
Клуб также немедленно отстранил одного игрока основной команды, а контракт еще одного был расторгнут по взаимному согласию.
Komunikat Zarządu Klubu:https://t.co/vIdDPWo1MQ— Hutnik Kraków (@KSHutnikKrakow) November 7, 2023
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