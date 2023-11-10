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  4. Польский футбольный клуб попросил провести расследование из-за договорняков
Польша
10 ноября 2023, 20:02 |
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Польский футбольный клуб попросил провести расследование из-за договорняков

«Хутник» Краков дважды проиграл в третьем дивизионе со счета 3:0

10 ноября 2023, 20:02 |
150
0
Польский футбольный клуб попросил провести расследование из-за договорняков
Twitter

Последние результаты польского клуба «Хутник» Краков вызвали подозрений.

Команда третьего дивизиона Польши обратилась в Польскую футбольную ассоциацию (PZPN) с просьбой провести расследование.

В последних двух играх «Хутник» в обоих матчах вел со счетом 3:0, но в итоге оба поединка проиграл. «Хутник» уступил «Леху Познань II» со счетом 3:4, а затем проиграл на своем поле лидеру дивизиона «Котвице Колобжегу» со счетом 3:5.

Клуб попросил дисциплинарного инспектора Польской футбольной ассоциации провести анализ, чтобы выяснить, имел ли место феномен договорных матчей в последних поединка

Клуб также немедленно отстранил одного игрока основной команды, а контракт еще одного был расторгнут по взаимному согласию.

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Хутник чемпионат Польши по футболу договорные матчи азарт Лех Познань
Источник Reuters
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