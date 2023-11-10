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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне чувствует себя хорошо, но мы не спешим»
Англия
10 ноября 2023, 16:56 |
95
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне чувствует себя хорошо, но мы не спешим»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии травмированного бельгийца

10 ноября 2023, 16:56 |
95
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне чувствует себя хорошо, но мы не спешим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированного бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне:

«Кевин де Брюйне чувствует себя хорошо, но он еще не готов и мы не будем спешить с его восстановлением. Он еще не бегает. В случае таких травм лучше не спешить. Следующий шаг мы сделаем тогда, когда и врачи, и Кевин посчитают, что наступил правильный момент».

32-летний Кевин де Брюйне в этом сезоне провел лишь 2 матча, ведь еще в поединке 1-го тура АПЛ против «Бернли» получил тяжелую травму. Ожидается, что бельгиец вернется на поле только в 2024 году.

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Жузеп Гвардиола Кевин де Брюйне травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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