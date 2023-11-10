Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне чувствует себя хорошо, но мы не спешим»
Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии травмированного бельгийца
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированного бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне:
«Кевин де Брюйне чувствует себя хорошо, но он еще не готов и мы не будем спешить с его восстановлением. Он еще не бегает. В случае таких травм лучше не спешить. Следующий шаг мы сделаем тогда, когда и врачи, и Кевин посчитают, что наступил правильный момент».
32-летний Кевин де Брюйне в этом сезоне провел лишь 2 матча, ведь еще в поединке 1-го тура АПЛ против «Бернли» получил тяжелую травму. Ожидается, что бельгиец вернется на поле только в 2024 году.
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