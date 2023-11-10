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10 ноября 2023, 16:28 |
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Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы за ставки. Какой штраф?

Спортсмены отстранены от соревнований от двух до четырех лет

10 ноября 2023, 16:28 |
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0
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы за ставки. Какой штраф?
Getty Images/Global Images Ukraine

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) подтверждает, что семь бельгийских теннисистов были отстранены после признания в нарушениях Теннисной антикоррупционной программы (TACP).

Санкции связаны с недавно завершенным уголовным делом, касающимся синдиката договорных матчей в Бельгии. Сотрудничество ITIA и властей Бельгии привело к пятилетнему тюремному заключению лидера синдиката Григора Саргсяна.

Все семь игроков: Арно Грасс, Артур де Греф, Жюльен Дубель, Ромен Барбоса, Максим Отом, Омар Сальман и Алек Витмер – были осуждены уголовным судом и впоследствии согласовали санкции с ITIA.

Три игрока – Витмер, де Греф и Барбоса – были временно дисквалифицированы AHO с мая 2021 года, когда им были предъявлены официальные обвинения в рамках уголовного процесса в Бельгии, поскольку на тот момент они были активными игроками. Время, отбытое в рамках временного отстранения, будет зачтено в счет периодов дисквалификации этих игроков. Витмер признался в шести нарушениях TACP, а де Греф и Барбоса признались в девяти нарушениях.

Таким образом, их санкции заключаются в следующем:

Артур де Греф, который в 2017 году достиг рекордного в карьере 113-го места в рейтинге ATP в одиночном разряде, дисквалифицирован на три года и девять месяцев и оштрафован на 45 000 долларов США. Дисквалификация де Грефа завершится 26 февраля 2025 года.

Ромен Барбоса, который в 2016 году достиг рекордного в карьере 403-го места в рейтинге ATP в одиночном разряде, дисквалифицирован на три года и девять месяцев и оштрафован на 45 000 долларов США. Дисквалификация Барбосы заканчивается 26 февраля 2025 года.

Алек Витмер, достигший рекордного в карьере рейтинга ATP в одиночном разряде (1056) в 2011 году, был дисквалифицирован на два года и семь месяцев и оштрафован на 30 000 долларов США, из которых отстранено 21 000 долларов США. Дисквалификация Витмера завершится 26 декабря 2023 года.

Для остальных четырех игроков – Грасса (12 нарушений), Дубеля (девять нарушений), Сальмана (шесть нарушений) и Отома (шесть нарушений) – санкции вступают в силу с даты их согласования.

Их санкции заключаются в следующем:

Арно Грасс, не входящий в рейтинг, дисквалифицирован на четыре года и 10 месяцев и оштрафован на 60 000 долларов. Дисквалификация Грасса началась 2 октября 2023 года и завершится 1 августа 2028 года.

Жюльен Дубель, который в 2012 году достиг рекордного в карьере 371-го места в рейтинге ATP в одиночном разряде, был дисквалифицирован на три года и девять месяцев и оштрафован на 45 000 долларов США. Дисквалификация Дубеля началась 4 октября 2023 года и завершится 3 июля 2027 года.

Максим Отом, который в 2013 году достиг рекордного в карьере 143-го места в рейтинге ATP в одиночном разряде, был дисквалифицирован на три года и девять месяцев и оштрафован на 30 000 долларов США. Дисквалификация Отома началась 28 октября 2023 года и завершится 27 июля 2027 года.

Омар Сальман, который в 2018 году достиг рекордного в карьере 464-го места в рейтинге ATP в одиночном разряде, был дисквалифицирован на два года и семь месяцев и оштрафован на 30 000 долларов США. Дисквалификация Сальмана началась 9 октября 2023 года и завершится 8 мая 2026 года.

Эти санкции завершают судебное разбирательство ITIA против бельгийских игроков в отношении организации договорных матчей Саргсяна, хотя дела синдикатов, касающиеся игроков из-за пределов Бельгии, продолжаются.

Во время дисквалификации игрокам запрещается играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA: ATP, ITF, WTA, Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США или любые другие теннисные мероприятия.

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Источник International Tennis Integrity Agency
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