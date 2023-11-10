ПОЧЕТТИНО о матче с Ман Сити: «Челси не чувствует себя аутсайдером»

В воскресенье «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», а тренер лондонцев Маурисио Почеттино не чувствует, что его команда является аутсайдером противостояния, несмотря на не лучшую ситуацию в АПЛ.

«Мы в «Челси» никогда не чувствуем себя андердогами. В «Челси» мы чувствуем себя на своем уровне. В понедельник мы обыграли «Тоттенхэм» 4:1, а они в этом сезоне находятся среди лучших в Европе».

« Манчестер Сити» для меня – лучшая команда Европы, с лучшим тренером и одной из лучших организаций в мире. Но мы хотим конкурировать с ними, это вызов для нас», – сказал Почеттино.

Синие идут на 10-й позиции, отставая от лидера на 12 очков.