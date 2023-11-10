Колос – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 10 ноября, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Минай». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 7-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Владимира Шарана на матч:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Богданов, Тотовицкий, Безбородько, Болбат.

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Солдат, Петько, Мельник, Гечев, Ралюченко, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб.