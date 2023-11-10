Названы 4 клуба АПЛ, которые интересуются Килианом Мбаппе

Английские «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» могут попытаться подписать звездного нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает издание FourFourTwo.

Контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» действует до конца сезона, поэтому клубы Премьер-лиги имеют шанс получить форварда бесплатно. Недавно сообщалось, что «Реал» Мадрид отказался от идеи подписания Килиана.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ» отметившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. С 10 голами он является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги 1.