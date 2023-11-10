Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы 4 клуба АПЛ, которые интересуются Килианом Мбаппе
Англия
10 ноября 2023, 16:10 |
802
0

Названы 4 клуба АПЛ, которые интересуются Килианом Мбаппе

«Челси», «Ливерпуль», «МЮ» и «Ньюкасл» могут попробовать подписать звезду «ПСЖ»

10 ноября 2023, 16:10 |
802
0
Названы 4 клуба АПЛ, которые интересуются Килианом Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Английские «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» могут попытаться подписать звездного нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает издание FourFourTwo.

Контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» действует до конца сезона, поэтому клубы Премьер-лиги имеют шанс получить форварда бесплатно. Недавно сообщалось, что «Реал» Мадрид отказался от идеи подписания Килиана.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ» отметившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. С 10 голами он является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги 1.

По теме:
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
ПОЧЕТТИНО о матче с Ман Сити: «Челси не чувствует себя аутсайдером»
Максим ЛУНЕВ: «Вернидуб и Скрипник – лучшие тренеры современной Украины»
Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Футбол | 10 ноября 2023, 13:16 17
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»

Легендарный румынский специалист не перестает удивлять...

ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
Теннис | 10 ноября 2023, 06:40 3
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря

Марта, предположительно, все еще отдыхает на Кипре

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Футбол | 09.11.2023, 20:52
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Футбол | 10.11.2023, 16:42
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Футбол | 10.11.2023, 13:01
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 4
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 24
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
09.11.2023, 21:31 5
Хоккей
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
09.11.2023, 12:42 6
Футбол
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26
Футбол
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем