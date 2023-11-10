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  4. Роман ВАНТУХ: «После игры в Люблине игроки Зари были очень разочарованы»
Лига конференций
10 ноября 2023, 15:17 |
239
1

Роман ВАНТУХ: «После игры в Люблине игроки Зари были очень разочарованы»

Защитник «Зари» рассказал, чего не хватило команде, чтобы добиться положительного результата

10 ноября 2023, 15:17 |
239
1
Роман ВАНТУХ: «После игры в Люблине игроки Зари были очень разочарованы»
УЕФА. Роман Вантух

Во вчерашнем поединке группового этапа Лиги конференций «Заря» – «Маккаби» из-за травмы не смог принять участия левый защитник луганчан Роман Вантух.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он рассказал, чего не хватило «Заре», чтобы добиться положительного результата:

– Поединок оставил двойственное впечатление. С одной стороны мне понравились действия футболистов «Зари» на чужой половине поля, они наступали широким фронтом, хорошо комбинировали, создавали голевые моменты. С другой стороны, я был шокирован ошибками защитников «Зари».

– Почему команда повторяет такие же ошибки, как в матчах со «Славией»?
– В столице Чехии нам где-то повезло, потому что поймал кураж наш вратарь Турбаевский и у хозяев с прицелом возникли проблемы. Вчера же сложилось впечатление, что залетало все, что летело в створ ворот. Потому и огрехи в защите так бросались в глаза.

– С партнерами по команде контактировал после матча в Люблине?
– Да, они очень разочарованы результатом. Хотя, как по мне, продемонстрировали неплохую командную игру, вот только не обошлось без индивидуальных ошибок, повлиявших на итог. Поэтому я считаю, что «Заря» заслуживала лучшей судьбы. Радует, что ребята настроены по-боевому и очень хотят взять реванш у «Маккаби» 25 ноября в перенесенном поединке первого круга.

– Ты уже сможешь помочь «Заре» в этом противостоянии?
– К сожалению, нет. В календарном матче 12 тура чемпионата УПЛ с «Полесьем» я травмировал плечевой сустав и планирую вернуться в строй в начале декабря и принять участие в поединках с «Рухом» и «Кривбассом».

Ранее бывший главный тренер луганчан Анатолий Чанцев рассказал, что помешало номинальным хозяевам сыграть лучше в еврокубковой игре.

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Роман Вантух Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Заря - Маккаби Т-А инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр
Нужно радоваться что во втором тайме израильтяне просто убивали время .иначе бы было 6 0
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