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  4. Борьба за топ-места УПЛ. Кривбасс готовит усиление состава
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 14:58 |
514
0

Борьба за топ-места УПЛ. Кривбасс готовит усиление состава

Намерены приглашать легионеров

10 ноября 2023, 14:58 |
514
0
Борьба за топ-места УПЛ. Кривбасс готовит усиление состава
ФК Кривбасс

«Кривбасс», который по итогам 13-ти туров является неожиданным лидером УПЛ, на зимнее трансферное окно готовит усиление состава.

Сообщается, что клуб намерен провести точечное усиление, чтобы укрепить те позиции, о которых попросит наставник Юрий Вернидуб.

При этом среди новичков снова будут легионеры, так как менеджменту в последнее время удается успешно работать над приглашением африканских игроков.

До конца года «Кривбассу» осталось сыграть против «Динамо», «Миная», «Александрии» и «Зари».

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Источник ТаТоТаке
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