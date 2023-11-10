Украина. Премьер лига10 ноября 2023, 14:58 |
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Борьба за топ-места УПЛ. Кривбасс готовит усиление состава
Намерены приглашать легионеров
10 ноября 2023, 14:58 |
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«Кривбасс», который по итогам 13-ти туров является неожиданным лидером УПЛ, на зимнее трансферное окно готовит усиление состава.
Сообщается, что клуб намерен провести точечное усиление, чтобы укрепить те позиции, о которых попросит наставник Юрий Вернидуб.
При этом среди новичков снова будут легионеры, так как менеджменту в последнее время удается успешно работать над приглашением африканских игроков.
До конца года «Кривбассу» осталось сыграть против «Динамо», «Миная», «Александрии» и «Зари».
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